Charak: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र का ताना-बाना, अघोरी बाबाओं से जुड़ी कहानी, ‘चरक’ का ट्रेलर रिलीज

ये फिल्म एक फोकलोर थ्रिलर है, जो आस्था और अंधविश्वास के बीच की पतली रेखा को दिखाती है। कहानी एक समुदाय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो चरक मेले को अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने की आखिरी उम्मीद मानता है। जैसे-जैसे मेले के अनुष्ठान तेज और खतरनाक होते जाते हैं, फिल्म सवाल उठाती है कि भक्ति कब अंधभक्ति बन जाती है। इसमें तंत्र-मंत्र, रहस्यमय रस्में और सामाजिक सोच के टकराव को दिखाया गया है।फिल्म का उद्देश्य मनोरंज न के साथ-साथ सोचने पर मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।