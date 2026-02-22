मृत शरीर को नोंचकर खाता दिखा तांत्रिक, सेंसर बोर्ड से ‘चरक’ को नहीं मिली मंजूरी, सुदीप्तो सेन बोले- सच असहज होता है…

ये फिल्म एक मजबूत सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती है और इसमें अभिनय करने वाले कलाकारों में अंजलि पाटिल, साहिदुर रहमान, सुब्रत दत्ता, शशी भूषण, नलनीश नील, शंखदीप और शौनक श्यामल शामिल हैं। इन सभी कलाकारों की विशेषता है कि वो एक ऐसी सघन समाज में बंधे हुए किरदारों के रूप में दिखाई देंगे, जो परंपरा, संदेह और सामूहिक अपेक्षाओं के बीच जूझ रहे होते हैं। अब तक, 'चरक' की रिलीज की तारीख 6 मार्च 2026 रखी गई है, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि फिल्म कब सिनेमाघरों में पहुंचेगी।