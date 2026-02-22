मृत शरीर को नोंचकर खाता दिखा तांत्रिक, सेंसर बोर्ड से ‘चरक’ को नहीं मिली मंजूरी, सुदीप्तो सेन बोले- सच असहज होता है…

Sudipto Sen On Charak Faces Censor Hurdle (सोर्स- एक्स)
Sudipto Sen On Charak Faces Censor Hurdle: फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन का नया फिल्म प्रोडक्शन 'चरक' अब सेंसर बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं कर सका है। सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणन से इंकार किए जाने के बाद सुदीप्तो सेन ने अपनी असमंजसता और निराशा जाहिर की है। उन्होंने अपकमिंग फिल्म 'चरक' को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि वो फिल्म में कुछ सीन्स को काटने के लिए तैयार हैं, अगर यही बोर्ड के विरोध का कारण है।
पिछले समय में अपनी फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर भी सेंसर बोर्ड से विवाद झेल चुके सुदीप्तो सेन के लिए ये एक और बड़ा झटका है। सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म 'चरक' को रिलीज के लिए हरी झंडी नहीं दी और सेन ने कहा कि अभी तक उन्हें बोर्ड की तरफ से किसी भी स्पष्ट कारण का पता नहीं चल सका है।
सेन ने 'न्यूज18' से बात करते हुए अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, 'मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा कि फिल्म को क्यों रोका गया। हम इसे रिलीज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अगर कोई सीन हटाने की जरूरत है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यह फिल्म पूरी तरह से ही खारिज कर दी जाएगी?'
सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म में कुछ विशेष दृश्यों, खासकर कैनिबलिज्म (मानव के मांस खाने) के सीन को लेकर कट करने की सलाह दी गई है, लेकिन सेन ने ये साफ किया कि वे इसे लेकर कोई विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते ये फिल्म की गुणवत्ता और मैसेज को नुकसान न पहुंचाए।
सुदीप्तो सेन ने आगे कहा, 'हमने जो फिल्म बनाई है, वो किसी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक बहस को जन्म देने के लिए नहीं है, बल्कि हम समाज में फैली अवैध और अंधविश्वास की प्रथाओं को उजागर करना चाहते हैं। अगर किसी विश्वास के नाम पर कुछ गलत हो रहा है, तो क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं?' इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सच हमेशा असहज ही होता है।
उन्होंने अपनी फिल्म को एक सामाजिक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें एक प्राचीन अनुष्ठान को दिखाया गया है, जिसमें शारीरिक सहनशक्ति के जरिए से विश्वास प्रदर्शित किया जाता है। फिल्म में उन व्यक्तियों की यात्रा को दिखाया गया है जो इस प्रथा में भाग लेते हैं और ये सभी अपने विश्वास, आशा या अर्थ की खोज में होते हैं।
ये फिल्म एक मजबूत सामाजिक संदेश देने की कोशिश करती है और इसमें अभिनय करने वाले कलाकारों में अंजलि पाटिल, साहिदुर रहमान, सुब्रत दत्ता, शशी भूषण, नलनीश नील, शंखदीप और शौनक श्यामल शामिल हैं। इन सभी कलाकारों की विशेषता है कि वो एक ऐसी सघन समाज में बंधे हुए किरदारों के रूप में दिखाई देंगे, जो परंपरा, संदेह और सामूहिक अपेक्षाओं के बीच जूझ रहे होते हैं। अब तक, 'चरक' की रिलीज की तारीख 6 मार्च 2026 रखी गई है, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि फिल्म कब सिनेमाघरों में पहुंचेगी।
