ब्रेन हेमरेज के बाद Salim Khan का किया गया DSA प्रोसीजर, जानें क्या होता है इसमें खास

डॉक्टर नितिन डांगे और उनकी टीम के जरिए किया गया ये DSA प्रोसीजर सलीम खान की हालत बेहतर करने के लिए एक जरूरी कदम था। डॉक्टरों का अनुमान है कि अगले दिन उन्हें अब जल्द वेंटिलेटर से हटाया जा सकेगा। सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होते ही खान परिवार के अधिकांश सदस्य और करीबी उनके हालचाल जानने लीलावती पहुंचे। अब सलमान खान के अलावा संजय दत्त और जीशान सिद्दीकी भी अस्पताल में उनका स्वास्थ्य देखकर परिवार का हौसला बढ़ाने पहुंचे।