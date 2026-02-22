देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने जब कैरी किया 5 लाख का Parrot Clutch, यूजर्स बोले- उर्वशी रौतेला की कॉपी

Priyanka Chopra Parrot Clutch: प्रियंका चोपड़ा सिर्फ एक ग्लोबल स्टार ही नहीं, बल्कि एक स्टाइल आइकन भी हैं। वो जब भी किसी इवेंट में पहूंचती हैं, तो हर कोई उनको ही देखता है और फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें खींचने से खुद को रोक नहीं पाते। इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपनी आगामी फिल्म 'द ब्लफ' के प्रेस टूर में बिजी हैं, जो 25 फरवरी, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस प्रेस टूर के दौरान प्रियंका अपने स्टाइलिश और स्टन्निंग लुक में नजर आयीं।