फ़िल्मी जगत में अपनी पहचान बनाने वाली मसहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra ) का जन्म 18 जुलाई 1982 को हुआ। वे भारतीय फिल्म जगत में अभिनेत्री के साथ साथ मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है और भारत में सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बन गयी है। उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और चार श्रेणियों में फिल्मफेयर पुरस्कार के सहित कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त किये है।

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