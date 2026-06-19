लेबनान पर इजरायली हमले के बाद सख्त हुआ ईरान, अमेरिकी डील के बाद हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने दी खुलमखुल्ला चेतावनी (फोटो में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, इजरायली पीएम नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप (सोर्स: आईएएनएस)
Israel-Lebanon Conflict: अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने लेबनान में सीजफायर और होर्मुज से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाने से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं किया है। लेबनान पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है। शांति समझौता मिडिल-ईस्ट में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को अब बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने ये भी चेतावनी दी गई है कि अब होर्मुज स्ट्रेट की ओर आने वाले जहाजों को निशाना बनाया जायेगा।
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