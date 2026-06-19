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लेबनान पर इजरायली हमले के बाद सख्त हुआ ईरान, अमेरिकी डील के बाद हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान

Middle East Tensions: ईरान ने साफतौर पर चेतावनी दी है कि अमेरिका ने हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया है। इजरायल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। इसलिए अब होर्मुज स्ट्रेट अब बंद कर दिया गया है।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 19, 2026

Middle East Tensions

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने दी खुलमखुल्ला चेतावनी (फोटो में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, इजरायली पीएम नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप (सोर्स: आईएएनएस)

Israel-Lebanon Conflict: अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ने लेबनान में सीजफायर और होर्मुज से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाने से जुड़ी शर्तों को पूरा नहीं किया है। लेबनान पर इजरायल लगातार हमले कर रहा है। शांति समझौता मिडिल-ईस्ट में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट को अब बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने ये भी चेतावनी दी गई है कि अब होर्मुज स्ट्रेट की ओर आने वाले जहाजों को निशाना बनाया जायेगा।

अपडेट जारी है…

ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा अमेरिका! जब्त की हुई ईरानी संपत्ति कर सकता है ट्रांसफर

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Updated on:

19 Jun 2026 06:29 pm

Published on:

19 Jun 2026 06:19 pm

Hindi News / World / लेबनान पर इजरायली हमले के बाद सख्त हुआ ईरान, अमेरिकी डील के बाद हॉर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान

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