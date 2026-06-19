डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की इज़रायल को नहीं परवाह, लेबनान पर हमले में ली 16 लोगों की जान

इज़रायल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश की भी परवाह नहीं है। ट्रंप कई बार इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को लेबनान पर हमले रोकने के लिए कह चुके हैं। दो बार तो ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को लताड़ भी लगाई है। ट्रंप का मानना है कि इज़रायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए लेबनान में बड़े लेवल पर हमले करना सही नहीं है, क्योंकि इन हमलों से जान-माल का भारी नुकसान होता है। लेबनान के मामले पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अनबन चल रही है, लेकिन इसके बावजूद इज़रायली सेना के हमले जारी हैं।