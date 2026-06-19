जेडी वेंस नहीं जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, ईरान-अमेरिका वार्ता पर संशय?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) की तरफ से 14-सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद स्विट्ज़रलैंड में होने वाली यह मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता रह गई थी। ईरान की तरफ से कहा गया था कि अब इस मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है जिसके बाद इसके रद्द होने के कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इस मीटिंग के होने की पुष्टि की थी, लेकिन अब वेंस के नहीं जाने से ईरान-अमेरिका वार्ता पर संशय पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत को जारी रखने पर सहमति बनी है, लेकिन वेंस का स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना कुछ हद तक हैरान करता है।