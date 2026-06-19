19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़रायली राजदूत की दो-टूक – ‘अगर हिज़बुल्लाह नहीं करेगा समझौते का उल्लंघन, तो इज़रायल बनाए रखेगा शांति’

Israel-Hezbollah War: सीज़फायर के बावजूद इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच जंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद भी इज़रायली हमले नहीं रुक रहे। इसी बीच अब इज़रायली राजदूत ने दो-टूक सुना दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jun 19, 2026

Yechiel Leiter

येचिएल लीटर (File Photo)

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच कई बार सीज़फायर होने के बावजूद जंग जारी है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मध्यस्थता में सीज़फायर होने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के आदेश पर उनकी सेना लगातार साउथ लेबनान में हमले कर रही है। इस मामले पर ट्रंप दो बार फोन पर नेतन्याहू को फटकार भी लगा चुके हैं। इसी बीच इज़रायली राजदूत येचिएल लीटर (Yechiel Leiter) ने हिज़बुल्लाह को दो-टूक सुना दी है।

"अगर हिज़बुल्लाह नहीं करेगा समझौते का उल्लंघन, तो…"

लीटर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "इजरायल, लेबनान और अमेरिका के बीच हुए सीज़फायर समझौते के प्रति हमारा देश प्रतिबद्ध है। अगर हिज़बुल्लाह इस समझौते का उल्लंघन नहीं करता है, तो यह लागू रहेगा और इज़रायल शांति बनाए रखेगा। सभी परिस्थितियों में इज़रायल को अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देने और अपने क्षेत्र, नागरिकों और सैनिकों के लिए खतरों को नाकाम करने का अधिकार है।"

पिछले दो दिन में हिज़बुल्लाह पर कई बार सीज़फायर उल्लंघन का लगाया आरोप

लीटर ने आरोप लगाया कि पिछले दो दिन में हिज़बुल्लाह ने कई बार सीज़फायर का उल्लंघन किया। लीटर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए 17 और 18 जून को हिज़बुल्लाह द्वारा किए गए हमलों के बारे में विस्तार से बताया।

17 जून :-

सुबह 10:15 बजे - 1 IED से हमला
सुबह 10:57 बजे - 2 विस्फोटक UAV से हमला
दोपहर 12:35 बजे - 9 रॉकेट्स से हमला
दोपहर 12:37 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला
दोपहर 12:51 बजे - 1 मिसाइल से हमला
दोपहर 12:56 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला
दोपहर 1:04 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला
दोपहर 4:53 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला
शाम 5:31 बजे - 3 रॉकेट्स से हमला
शाम 5:38 बजे - 1 रॉकेट से हमला
शाम 6:24 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला
शाम 6:39 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला
शाम 6:50 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला
शाम 6:54 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला
शाम 7:12 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला
शाम 7:21 बजे - 4 रॉकेट्स से हमला
शाम 7:37 बजे - 3 रॉकेट्स से हमला
शाम 7:46 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला
रात 8:56 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला

18 जून :-

दोपहर 1:00 बजे - 5 आतंकी फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के पास पहुंचे
शाम 6:57 बजे - 1 विस्फोटक UAV से हमला
शाम 7:28 बजे - 1 विस्फोटक UAV से हमला
रात 8:16 बजे - 2 विस्फोटक UAV से हमला
रात 8:23 बजे - 1 विस्फोटक UAV से हमला
रात 8:51 बजे - IED धमाका से हमला

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Jun 2026 10:23 am

Published on:

19 Jun 2026 10:18 am

Hindi News / World / इज़रायली राजदूत की दो-टूक – ‘अगर हिज़बुल्लाह नहीं करेगा समझौते का उल्लंघन, तो इज़रायल बनाए रखेगा शांति’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की इज़रायल को नहीं परवाह, लेबनान पर हमले में ली 16 लोगों की जान

Israel bombs Lebanon
विदेश

जेडी वेंस नहीं जाएंगे स्विट्ज़रलैंड, ईरान-अमेरिका वार्ता पर संशय?

JD Vance
विदेश

अमेरिका से शांति समझौते का ईरान को होगा ज़बरदस्त फायदा, तेल का उत्पादन-निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था होगी मज़बूत

Iranian oil industry
विदेश

इज़रायल के खिलाफ हुआ अमेरिका? लेबनान पर शर्तों को मानने की दी चेतावनी

Donald Trump warns Benjamin Netanyahu
विदेश

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू US-Iran Peace Deal को प्रभावित करने की कर रहे कोशिश

iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.