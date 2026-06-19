इज़रायली राजदूत की दो-टूक – ‘अगर हिज़बुल्लाह नहीं करेगा समझौते का उल्लंघन, तो इज़रायल बनाए रखेगा शांति’

सुबह 10:15 बजे - 1 IED से हमला

सुबह 10:57 बजे - 2 विस्फोटक UAV से हमला

दोपहर 12:35 बजे - 9 रॉकेट्स से हमला

दोपहर 12:37 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला

दोपहर 12:51 बजे - 1 मिसाइल से हमला

दोपहर 12:56 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला

दोपहर 1:04 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला

दोपहर 4:53 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला

शाम 5:31 बजे - 3 रॉकेट्स से हमला

शाम 5:38 बजे - 1 रॉकेट से हमला

शाम 6:24 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला

शाम 6:39 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला

शाम 6:50 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला

शाम 6:54 बजे - 2 रॉकेट्स से हमला

शाम 7:12 बजे - 5 रॉकेट्स से हमला

शाम 7:21 बजे - 4 रॉकेट्स से हमला

शाम 7:37 बजे - 3 रॉकेट्स से हमला

शाम 7:46 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला

रात 8:56 बजे - 6 रॉकेट्स से हमला