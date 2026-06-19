इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू US-Iran Peace Deal को प्रभावित करने की कर रहे कोशिश

US-Iran Peace Deal : अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब खत्म हो गई है। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध खत्म करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने MoU पर हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया को चिल्लाकर बताया था कि हस्ताक्षर हो गए हैं। अमेरिका के इस कदम से इजरायल में नाराजगी है। CNN ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले रिपोर्ट किया है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरानी रीजिम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक को शायह ही माने।