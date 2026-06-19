अमेरिका-ईरान समझौते पर भड़के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन, बोले- तेहरान के पक्ष में झुका सौदा, परमाणु खतरा फिर बढ़ेगा

बोल्टन ने कहा कि इस समझौते के जरिए ईरान को आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर बड़े फायदे मिल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार ने कहा कि समझौते में ईरान को समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने या अन्य शर्तें लागू करने से नहीं रोका गया है। बोल्टन ने कहा कि यह समझौता होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने के ट्रंप के मकसद को पूरा नहीं करता। अगर ईरान टोल वसूली या अन्य प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, तो यह सौदा विफल साबित हो सकता है।