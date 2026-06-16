ईरान-अमेरिका के बीच हुआ समझौता, राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- देश के लिए बन सकता है गर्व का दस्तावेज

दोनों देशों द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को जिनेवा में आयोजित होने की संभावना है। स्विट्जरलैंड ने इस समझौते का स्वागत करते हुए इसे तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। स्विस विदेश विभाग के अनुसार, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ मिलकर हस्ताक्षर प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।