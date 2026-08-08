सऊदी अरब, तुर्कीए और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते का संदेश, अब अमेरिकी सुरक्षा कवच विश्वसनीय नहीं

तुर्किए के अधिकारियों के मुताबिक, यह समझौता साझा रक्षा क्षमताओं के विकास, सैन्य अभ्यास और सैन्यकर्मियों के प्रशिक्षण तक विस्तारित होगा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपने X पोस्ट में कहा कि यह समझौता संयुक्त रक्षा उद्योग परियोजनाओं और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए भी एक तंत्र उपलब्ध कराएगा। तुर्किए के उपराष्ट्रपति सेवडेट यिलमाज और एक तुर्किए अधिकारी के अनुसार, यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक है और इससे तीनों देशों के अन्य देशों के साथ मौजूदा समझौते प्रभावित या रद्द नहीं होंगे।