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Typhoon Dolphin: जापान के बाद चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, भारी बारिश का अलर्ट; बंदरगाह-फेरी सेवाएं बंद

Typhoon Dolphin Update: टाइफून डॉल्फिन जापान में असर दिखाने के बाद अब चीन की ओर बढ़ रहा है। तेज हवाओं और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए Japan में कई उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि China ने बंदरगाहों और ferry services को बंद कर दिया है। ताइवान में भी 63 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम विभाग ने चीन के पूर्वी और दक्षिणी तट पर तूफान के पहुंचने की चेतावनी दी है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2026

Typhoon Dolphin Japan China.

टाइफून डॉल्फिन अब चीन की ओर बढ़ रहा। (Screen grab- X/@WeatherMonitors)

Typhoon Dolphin Alert: जापान में तबाही मचाने के बाद टाइफून डॉल्फिन अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के कारण जापान के ओकिनावा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। खराब मौसम की वजह से पांच लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, करीब 14 हजार इमारतों की बिजली चली गई। हालात को देखते हुए जापान में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। अब चीन ने भी तूफान से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, शनिवार को डॉल्फिन ओकिनावा के कूमे द्वीप से करीब 160 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में मौजूद था। तूफान लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था। ओकिनावा प्रशासन ने बताया कि तूफान की चपेट में आकर घायल हुए पांचों लोग बुजुर्ग हैं। उनकी चोटें गंभीर नहीं हैं।

तूफान के कारण ओकिनावा जाने वाली हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। ANA और जापान एयरलाइंस ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, डॉल्फिन के साथ करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। कुछ जगहों पर हवा के झोंकों की गति 216 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई।

ओकिनावा के अलावा कागोशिमा के अमामी द्वीपों में भी तूफान का असर ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी लेते रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है।

चीन में बढ़ी चिंता, बंदरगाहों पर काम रोका

टाइफून की संभावित दिशा को देखते हुए चीन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के मौसम विभाग का अनुमान है कि डॉल्फिन रविवार देर रात या सोमवार की शुरुआत में देश के पूर्वी और दक्षिणी तट के पास पहुंच सकता है। इसके झेजियांग के झोउशान और फुजियान के फुडिंग के बीच तट से टकराने की संभावना है। झेजियांग प्रांत में तूफान को लेकर सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने बंदरगाहों पर काम रोकने के साथ 162 यात्री फेरी सेवाओं को रद्द कर दिया है। समुद्री रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

निंगबो एयरपोर्ट को शनिवार रात से बंद रखने का फैसला किया गया है। रविवार की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं, शंघाई के यांगशान बंदरगाह से कई जहाजों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यांग्त्जी नदी डेल्टा क्षेत्र में रविवार को कुछ ट्रेन सेवाओं के प्रभावित होने की भी आशंका है।

ताइवान में भी उड़ानों पर असर

डॉल्फिन का असर ताइवान तक पहुंच गया है। यहां 63 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। इसी बीच चीन ने ताइवान स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को अपने यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा है। ताइवान ने चीन के इस कदम का विरोध किया है। उसका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अधिकार चीन के पास नहीं है।

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Updated on:

08 Aug 2026 01:13 pm

Published on:

08 Aug 2026 01:13 pm

Hindi News / World / Typhoon Dolphin: जापान के बाद चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, भारी बारिश का अलर्ट; बंदरगाह-फेरी सेवाएं बंद

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