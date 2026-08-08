Typhoon Dolphin: जापान के बाद चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, भारी बारिश का अलर्ट; बंदरगाह-फेरी सेवाएं बंद

टाइफून की संभावित दिशा को देखते हुए चीन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के मौसम विभाग का अनुमान है कि डॉल्फिन रविवार देर रात या सोमवार की शुरुआत में देश के पूर्वी और दक्षिणी तट के पास पहुंच सकता है। इसके झेजियांग के झोउशान और फुजियान के फुडिंग के बीच तट से टकराने की संभावना है। झेजियांग प्रांत में तूफान को लेकर सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने बंदरगाहों पर काम रोकने के साथ 162 यात्री फेरी सेवाओं को रद्द कर दिया है। समुद्री रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।