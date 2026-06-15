US-Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति, शुक्रवार को होगा आधिकारिक हस्ताक्षर

US-Iran War End: ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार तनाव खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। अब इस पर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के कानूनी एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि तेहरान प्रस्तावित 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया में तभी शामिल होगा, जब वह यह सत्यापित कर लेगा कि अमेरिका ने युद्ध समाप्त करने, नाकेबंदी हटाने और ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।