भारतीयों की मौत पर ईरान ने अमरीका को कोसा, लोग मोदी सरकार पर उठाने लगे अंगुली

Indian Sailors Killed: अमरीका और इजरायल से जंग लड़ रहे ईरान के समर्थन में पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर भारतीयों के अनेक पोस्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जहाज पर अमरीकी हमले में मारे गए तीन भारतीयों का हवाला देकर अमरीका को कोसा है। इसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर ईरान को भारत का हमदर्द बताने लगे और यहां तक लिखने लगे कि ईरान तो भारत के साथ है, पर भारत की सरकार ईरान के साथ नहीं है।