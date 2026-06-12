भारतीयों की मौत पर ईरान ने अमरीका को कोसा, लोग मोदी सरकार पर उठाने लगे अंगुली

अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीय नाविक (Photo-X @kscChouhan/ @MattooShashank)
Indian Sailors Killed: अमरीका और इजरायल से जंग लड़ रहे ईरान के समर्थन में पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर भारतीयों के अनेक पोस्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जहाज पर अमरीकी हमले में मारे गए तीन भारतीयों का हवाला देकर अमरीका को कोसा है। इसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर ईरान को भारत का हमदर्द बताने लगे और यहां तक लिखने लगे कि ईरान तो भारत के साथ है, पर भारत की सरकार ईरान के साथ नहीं है।
ईरान के समर्थन में हो रहे सोशल मीडिया पोस्ट्स की दूसरी वजह एक भारतीय टीवी चैनल पर प्रसारित एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को ईरान की ओर से फर्जी करार देते हुए भारतीय मीडिया को नसीहत दी गई है।
एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- परिपक्वता तब आती है जब आपको एहसास होता है कि भारत का असली मित्र ईरान है, जो अमेरिका के खिलाफ हमारी ओर से बोल रहा है। जबकि संघियों की कथित 'पितृभूमि' इजरायल, अमेरिकी नौसेना के हमले पर अब तक चुप है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग