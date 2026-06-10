10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran War: ‘अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दे’, ईरान ने अमेरिका को दी धमकी

Iran US Conflict: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को फारस की खाड़ी छोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं, अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में सैन्य कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 10, 2026

Abbas Araghchi Warning America

ईरान ने अमेरिका को दी धमकी (Photo-IANS)

Iran-US Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अपाचे हेलिकॉप्टर क्रैश के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। वहीं अब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि यदि अमेरिका सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे फारस की खाड़ी क्षेत्र छोड़ देना चाहिए।

ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का जवाब देने में सक्षम हैं और क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

अमेरिका हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहता है- ईरान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि युद्ध में हार के बाद भी अमेरिका हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहता है। हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब देगी। यदि सुरक्षित रहना है तो हमारे क्षेत्र से दूर रहें। फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी घुसपैठियों के दुखद अंजामों से भरा पड़ा है।

बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। CENTCOM के अनुसार, एक दिन पहले अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद राष्ट्रपति के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।

ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किए हमले

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका की सेना ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा संबंधी हमले शुरू किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की अनुचित आक्रामकता के जवाब में की गई है।

ट्रंप ने किया ये दावा

हालांकि इससे पहले अमेरिकी डोलान्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने होर्मुज के ऊपर गश्त कर रहे एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे हमारी सेना ने जानकारी दी है कि ईरान ने हमारे अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका को इस हमले का जवाब देना होगा।

ईरान और इजरायल में भी बढ़ा तनाव

बता दें कि हाल के दिनों में ईरान और इजरायल के बीच भी तनाव बढ़ा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें ईरान के एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र और इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के दावे शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को इमरजेंसी कॉल! बोले- ईरान पर हमला मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा

ये भी पढ़ें
Iran Missile Attack on Israel

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Jun 2026 06:54 am

Hindi News / World / US-Iran War: ‘अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दे’, ईरान ने अमेरिका को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-US War: IRGC ने किया पलटवार, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

Ebrahim Zolfaghari
विदेश

Iran-US War: अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराने का अमेरिका ने लिया बदला, ईरान पर फिर किया हमला

US attacks Iran
विदेश

PoK में चुनाव से पहले हिंसा: 30 की मौत; ब्रिटिश सांसदों ने जताई चिंता, भारत ने मानवाधिकार उल्लंघन पर उठाए सवाल

PoK clashes, protests, violence.
विदेश

चीन पर भारी पड़ेगा भारत, ट्रंप की पूर्व सलाहकार ने बताया क्यों है नई दिल्ली बेस्ट पार्टनर

PM Modi and US President Donald Trump
विदेश

समंदर में गिरा अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, नौसेना के सरफेस ड्रोन ने बचाई 2 क्रू मेंबर्स की जान

US Army Apache Helicopter Crash, Apache Helicopter Crash in Oman, US Military Crash in Oman, US Army Helicopter Accident,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.