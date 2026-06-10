US-Iran War: ‘अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दे’, ईरान ने अमेरिका को दी धमकी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि युद्ध में हार के बाद भी अमेरिका हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहता है। हमारी शक्तिशाली सेना किसी भी हमले या खतरे का जवाब देगी। यदि सुरक्षित रहना है तो हमारे क्षेत्र से दूर रहें। फारस की खाड़ी का इतिहास बाहरी घुसपैठियों के दुखद अंजामों से भरा पड़ा है।