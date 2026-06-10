Iran-US War: अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराने का अमेरिका ने लिया बदला, ईरान पर फिर किया हमला

अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची (Abbas Araghchi) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "युद्ध के मैदान में हार के बावजूद, अमेरिका ने हमारे संकल्प की परीक्षा लेने का फ़ैसला किया। हमारी शक्तिशाली सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का मुंहतोड़ जवाब देंगी। अगर अमेरिका सुरक्षित रहना चाहता है, तो हमारे इलाके से चले जाना चाहिए। पर्शियन गल्फ का इतिहास घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजामों की कई कहानियों से भरा पड़ा है।"