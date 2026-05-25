ईरान ने दी पाकिस्तान-चीन को राहत, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद तेल-एलएनजी जहाजों को गुज़रने का दिया ग्रीन सिग्नल

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल-एलएनजी जहाजों को गुज़रने का ग्रीन सिग्नल दिया है। शिपिंग डेटा के अनुसार एनएनजी से लदे दो जहाज आज, सोमवार, 25 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए पाकिस्तान और चीन की ओर रवाना हो रहे हैं। साथ ही इराकी कच्चे तेल से भरा एक सुपरटैंकर जहाज लगभग तीन महीने तक फंसे रहने के बाद शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट से निकल गया और चीन के लिए रवाना हो गया। जानकारी के अनुसार बहामास में पंजीकृत एलएनजी जहाज मंगलवार तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। एक अन्य एलएनजी जहाज अल रेयान ने भी इसी तरह इस रणनीतिक जलमार्ग को पार कर लिया है। रास लाफान से तेल लेने और 22 मई को गल्फ में अंतिम बार दिखाई देने के बाद यह जहाज अब होर्मुज स्ट्रेट के बाहर ओमान और ईरान को अलग करने वाले जलक्षेत्र में है और इसके 27 जून को चीन पहुंचने का अनुमान है।