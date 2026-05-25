ईरान ने दी पाकिस्तान-चीन को राहत, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद तेल-एलएनजी जहाजों को गुज़रने का दिया ग्रीन सिग्नल

LNG tankers in Strait of Hormuz
अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच बातचीत आखिरी चरण में है। हालांकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा था कि दोनों देशों के बीच जल्द ही डील हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने अपने प्रशासन को हिदायत दी है कि इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डील के लिए बातचीत के दौरान दोनों देशों में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) अभी भी बंद है और अमेरिकी नाकेबंदी भी बनी हुई है। इसी बीच अब ईरान ने पाकिस्तान (Pakistan) और चीन (China) को बड़ी राहत दी है।
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से तेल-एलएनजी जहाजों को गुज़रने का ग्रीन सिग्नल दिया है। शिपिंग डेटा के अनुसार एनएनजी से लदे दो जहाज आज, सोमवार, 25 मई को होर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए पाकिस्तान और चीन की ओर रवाना हो रहे हैं। साथ ही इराकी कच्चे तेल से भरा एक सुपरटैंकर जहाज लगभग तीन महीने तक फंसे रहने के बाद शनिवार को होर्मुज स्ट्रेट से निकल गया और चीन के लिए रवाना हो गया। जानकारी के अनुसार बहामास में पंजीकृत एलएनजी जहाज मंगलवार तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। एक अन्य एलएनजी जहाज अल रेयान ने भी इसी तरह इस रणनीतिक जलमार्ग को पार कर लिया है। रास लाफान से तेल लेने और 22 मई को गल्फ में अंतिम बार दिखाई देने के बाद यह जहाज अब होर्मुज स्ट्रेट के बाहर ओमान और ईरान को अलग करने वाले जलक्षेत्र में है और इसके 27 जून को चीन पहुंचने का अनुमान है।
अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिलहाल बंद ही रखने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ देशों के लिए जाने वाले जहाजों को गुज़रने दिया जा रहा है। इस बीच मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट पहले की तरह कब खुलेगा? जवाब है अमेरिका-ईरान के बीच डील, क्योंकि जब यह डील फाइनल हो जाएगी, उसके तहत उसी समय होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि इस जलमार्ग पर उसी का कंट्रोल रहेगा।
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