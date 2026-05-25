एक्शन में सुरक्षाबल, पाकिस्तान में किया 27 आतंकियों का एनकाउंटर

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) की वजह से स्थिति काफी खराब हो चुकी है। लंबे समय से पाकिस्तान ने आतंकवाद को संरक्षण दिया है और अभी भी पाकिस्तान को आतंकियों के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। हालांकि अब पाकिस्तान आतंकवाद के दलदल में धंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। रविवार को बलूचिस्तान के क्वेटा में ट्रेन पर आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत हो गई। आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षाबल भी समय-समय पर देश में कार्रवाई करता है और हाल ही में एक बार फिर देश का सुरक्षाबल एक्शन में नज़र आया है।