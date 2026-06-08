अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को इमरजेंसी कॉल! बोले- ईरान पर हमला मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अंतिम चरण में है और मौजूदा घटनाक्रम इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम एक अंतिम समझौते के बेहद करीब हैं। यह एक अच्छा समझौता होगा और मैं नहीं चाहता कि मौजूदा हालात इसके रास्ते में रुकावट बनें।