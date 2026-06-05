‘भारत पर अमेरिकी दबाव बेअसर’, पुतिन ने ट्रंप को दिया अल्टीमेटम, पाकिस्तान के बारे में क्या बोले

बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका रूस से तेल खरीदने की अनुमति देने वाली विशेष छूट की समीक्षा कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में कहा था कि पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई थी।