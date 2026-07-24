ईरान ने फिर किया कुवैत पर हमला, दागे ताबड़तोड़ ड्रोन्स

ईरान ने एक बार फिर कुवैत पर हमला किया है और ताबड़तोड़ ड्रोन्स दागे हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअज़ीज़ अल-ओतैबी ने इस हमले के बारे में बयान जारी करते हुए कहा, "अब्दाली सीमा चौकी पर दुश्मन की तरफ से ड्रोन्स की बौछार हुई, जिससे काफी नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह की खैरियत से कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। यह हमला होते ही सक्षम अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के समन्वय से तत्काल ज़रूरी कदम उठाए और स्थिति को संभाला। कुवैती सेना अपने मिशन और कर्तव्यों का उच्च दक्षता के साथ निर्वाह जारी रखने और मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा और उसकी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी ज़रूरी उपाय अपनाने की पुष्टि करती है।"