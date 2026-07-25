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‘बिना डर के लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने का मौका मिलना चाहिए’, UN में उठा दिल्ली छात्र प्रदर्शन का मुद्दा

UN reacts to Delhi Protest: दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों को उत्पीड़न, गिरफ्तारी या चोट के डर के बिना अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 25, 2026

UN Spox Stéphane Dujarric

संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक (फोटो- Sidhant Sibal एक्स पोस्ट)

Delhi Protest: दिल्ली में चल रहा छात्र प्रदर्शन एक तरफ जहां राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वहीं अब इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सवाल उठने लगे है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन देखते ही देखती पूरे देश में फैल गया। भारी संख्या में छात्र और अन्य लोग इस प्रदर्शन से जुड़ने लगे है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई है। इसी कड़ी में अब संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अनुमति मिलनी चाहिए।

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Updated on:

25 Jul 2026 02:05 pm

Published on:

25 Jul 2026 02:05 pm

Hindi News / World / ‘बिना डर के लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने का मौका मिलना चाहिए’, UN में उठा दिल्ली छात्र प्रदर्शन का मुद्दा

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