28 भारतीयों को किसने बचाया? भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने तोड़ी चुप्पी

राजदूत फतहली ने कहा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सुरक्षा आपसी सहयोग, भरोसे और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान से ही संभव है। लेकिन बाहरी ताकतों की वजह से वहां की स्थिति नाजुक बनी हुई है। निश्चित तौर पर होर्मुज में तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ईरान भविष्य में भी सभी मर्चेंट जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा, चाहे वे किसी भी देश के नागरिक क्यों न हों।