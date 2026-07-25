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‘इस्तीफा नहीं तो बातचीत का मतलब नहीं’, तीसरे राउंड की चर्चा से पहले CJP का बयान, सरकार से मांगा लिखित समझौता

Dharmendra Pradhan Resignation: सरकार से तीसरे दौर की बातचीत से पहले CJP ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सबसे बड़ी मांग बताते हुए कहा है कि इसके बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। साथ ही अन्य मांगों पर लिखित समझौता भी मांगा गया है।
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नई दिल्ली

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Himadri Joshi

Jul 25, 2026

JP Nadda CJP meeting Delhi

CJP प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से की मुलाकात (Photo-IANS)

Jantar Mantar Protest: केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच जारी बातचीत का तीसरा दौर शनिवार को होने वाला है। इससे पहले CJP ने सरकार के सामने अपना रुख और सख्त कर दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तो आगे की बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही CJP ने अपनी अन्य मांगों पर भी सरकार से लिखित समझौता देने की मांग की है, ताकि बातचीत में बनी सहमति को आधिकारिक रूप दिया जा सके।

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CJP Protest

Updated on:

25 Jul 2026 10:45 am

Published on:

25 Jul 2026 10:44 am

Hindi News / National News / ‘इस्तीफा नहीं तो बातचीत का मतलब नहीं’, तीसरे राउंड की चर्चा से पहले CJP का बयान, सरकार से मांगा लिखित समझौता

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