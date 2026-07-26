‘यूरोप को भारत से सीखना चाहिए’: 386 रुपए में दिल्ली-जयपुर का सफर कर गदगद हुआ ब्रिटिश टूरिस्ट, बोला-‘पैसा वसूल’

बस सेवाओं की क्वालिटी देखकर जैक हैरान रह गए। सफर के दौरान मिले खाने की तारीफ करते हुए जैक ने कहा कि मुझे लगा था कि हवाई जहाज जैसा बेस्वाद खाना मिलेगा, लेकिन जब प्लेट सामने आई तो उसमें कढ़ी, दाल, सब्जी, चावल, चपाती और एक गुलाब जामुन भी था। इसका स्वाद तो कई रेस्तरां के खाने से भी बेहतर था। भोजन की तारीफ में जैक ने आगे कहा कि यह पूरी तरह से 'वैल्यू फॉर मनी' यानी पैसे की पूरी वसूली है। जैक ने आगे बताया कि बस का केबिन काफी हवादार और बड़ा था, जहां लेटने पर पैर फैलाने की पूरी जगह थी। बस में मौजूद साफ-सुथरे टॉयलेट और वॉशबेसिन को देखकर भी वे काफी प्रभावित हुए।