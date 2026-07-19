सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ अब रोज कमा रहा 2 हजार रुपए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह ऑटो ड्राइवर

दरअसल, एक कंपनी के फाउंडर आकाश गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि ऑफिस से घर लौटते समय उन्होंने कैब के बजाय एक लोकल ऑटो-रिक्शा लिया। सफर के दौरान जब उनकी ऑटो ड्राइवर से बातचीत शुरू हुई। आकाश गुप्ता ने लिखा कि बातचीत के दौरान ड्राइवर ने बताया कि वह रोजाना 1500 से 2000 रुपए कमा लेता है। सिर्फ 8 से 9 घंटे की ड्राइविंग कर वह महीने में 50 से 60 हजार रुपए कमा लेते है, जिसमें से सभी खर्चे निकालने के बाद आसानी से 40 से 45 हजार रुपए की बचत हो जाती है। उन्होंने आगे लिखा कि देश बदल रहा है और गिग इकोनॉमी आम लोगों के लिए रोजगार के बेहतरीन और वास्तविक मौके पैदा कर रही है।