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Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों की लगातार नजर, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन 

Sonam Wangchuk Health Update: सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने नया मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।
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नई दिल्ली

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Rakesh Mishra

Jul 19, 2026

sonam wangchuk

सोनम वांगचुक। फाइल फोटो- पत्रिका

नई दिल्ली। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर रविवार शाम मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सोनम वांगचुक को जरूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है और उनके स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पैरामीटर फिलहाल स्थिर हैं।

ब्लड पैरामीटर में हल्का सुधार

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, उनके ब्लड पैरामीटर में हल्का सुधार देखा गया है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। लंबे समय तक उपवास के कारण शरीर पर पड़े तनाव और इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के साथ-साथ एम्स, नई दिल्ली के डॉक्टरों की इलाज करने वाली टीम भी उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।

चौबीसों घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग जरूरी

डॉक्टरों का मानना है कि लंबे उपवास के बाद किसी भी संभावित स्वास्थ्य जटिलता को समय रहते पहचानने और उसका इलाज करने के लिए चौबीसों घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग जरूरी है। बुलेटिन में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को उनकी जरूरत के अनुसार सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनकी क्लिनिकल स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है और डॉक्टर उनकी सेहत में होने वाले हर बदलाव पर नजर रख रहे हैं। इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की मांग स्वीकार नहीं की है।

कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष

अदालत ने कहा था कि वांगचुक का अस्पताल में भर्ती किया जाना स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया फैसला था। सोनम वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर की सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और उनकी सेहत को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में ही चिकित्सकों की निगरानी में हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनकी स्थिति स्थिर है और उन्हें लगातार आवश्यक उपचार दिया जा रहा है।

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Updated on:

19 Jul 2026 09:16 pm

Published on:

19 Jul 2026 09:15 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों की लगातार नजर, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन 

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