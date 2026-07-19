Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों की लगातार नजर, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन 

डॉक्टरों का मानना है कि लंबे उपवास के बाद किसी भी संभावित स्वास्थ्य जटिलता को समय रहते पहचानने और उसका इलाज करने के लिए चौबीसों घंटे क्लिनिकल मॉनिटरिंग जरूरी है। बुलेटिन में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को उनकी जरूरत के अनुसार सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनकी क्लिनिकल स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है और डॉक्टर उनकी सेहत में होने वाले हर बदलाव पर नजर रख रहे हैं। इससे पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने की मांग स्वीकार नहीं की है।