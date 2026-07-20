वंदे मातरम बिल पर गरमाई राजनीति, संजय राउत बोले- चैलेंज देता हूं, PM मोदी और अमित शाह बिना देखें बोलकर सुनाएं

Vande Mataram Bill 2026: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। राउत ने दोनों नेताओं को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 'वंदे मातरम' सुनाने की चुनौती दी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार 'वंदे मातरम' का अपमान या उसके गायन में व्यवधान डालने को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक संसद में पेश करने जा रही है।