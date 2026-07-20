कांग्रेस OBC महिला विंग के लिए राजस्थान से 9 का चयन, राष्ट्रीय कन्वीनर बनीं सुचित्रा आर्य, सचिन पायलट ने दी बधाई

Rajasthan Congress : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान से पूर्व MLA सुचित्रा आर्य को ओबीसी महिला विंग का राष्ट्रीय कन्वीनर नियुक्त किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सुचित्रा आर्य को शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने रविवार को ओबीसी महिला विंग का गठन किया है। कांग्रेस में महिला कांग्रेस पहले से ही कार्यरत है। पर ओबीसी विभाग ने अपनी महिला विंग का अलग से गठन किया है। महिला विंग में राजस्थान से 9 महला नेताओं को स्थान मिला है। वहीं देशभर से 39 महिला नेताओं को जगह दी गई है।