21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

जयपुर

ताराचंद सोमानी का सम्मान, समाज सेवा और संगठन सशक्त बनाने का लिया संकल्पश्री माहेश्वरी समाज विकास समिति देवली की कार्यकारिणी घोषित

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Newsdesk

Jul 21, 2026

Rajasthan

देवलीञ्च पत्रिका. श्री माहेश्वरी समाज विकास समिति देवली की नई कार्यकारिणी की घोषणा सोमवार को माहेश्वरी भवन में आयोजित सम्मान समारोह में की गई। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ताराचंद सोमानी का समाजबंधुओं ने माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माहेश्वरी समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष राजू मूंदड़ा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भगवान भंडारी, जिलाध्यक्ष ताराचंद मूंदड़ा, कमल मूंदड़ा एवं तहसील अध्यक्ष गोपाल मालू उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महेश की पूजा-अर्चना से हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष ताराचंद सोमानी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। संरक्षक के रूप में नवल किशोर मालपानी, रामकिशन मूंदड़ा, दुर्गालाल तुरक्या, सत्यनारायण मूंदड़ा एवं ओमप्रकाश काबरा को मनोनीत किया गया। प्रवीण मालपानी को महामंत्री, दिनेश तोतला को सहमंत्री, अनिल नामधराणी को कोषाध्यक्ष, जगदीश नुवाल एवं अशोक माहेश्वरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। टीकमचंद झंवर, मुकेश नुवाल और संजीव राठी को संगठन मंत्री, चंद्रप्रकाश माहेश्वरी को प्रवक्ता तथा अनिल कुमार गुप्ता को सांस्कृतिक मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा कार्यकारिणी एवं आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की गई। नवगठित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष ताराचंद सोमानी ने समाज सेवा और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों एवं समाजबंधुओं का आभार जताया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 06:00 am

Published on:

21 Jul 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ताराचंद सोमानी का सम्मान, समाज सेवा और संगठन सशक्त बनाने का लिया संकल्पश्री माहेश्वरी समाज विकास समिति देवली की कार्यकारिणी घोषित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुरवासियों के लिए राहत: पानी के बिल के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, QR कोड से मोबाइल पर मिलेगा 10 महीने का रिकॉर्ड

Jaipur Water Bill Update
जयपुर

पेयजल संकट से जूझ रहा ‘नया शहर’

Rajasthan
जयपुर

पाद प्रक्षालन… पुष्पवर्षा और जयघोष से हुआ स्वागत, धर्मसभा में संयम व सदाचार का दिया संदेशभव्य शोभायात्रा के साथ मालपुरा पहुंचा आर्यिका सुरम्य मति माताजी ससंघ

Rajasthan
जयपुर

भक्ति और आराधना के साथ आज से शुरू होगा सिद्धचक्र महामंडल विधान

Rajasthan
जयपुर

Madan Dilawar : राजस्थान में अब निजी स्कूलों को 22 दिन में मिलेगी मान्यता, 31 जुलाई से आवेदन होंगे शुरू

Madan Dilawar Rajasthan private schools recognition 22 days Applications start 31 July
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.