CJP Protest: जेपी नड्डा से मुलाकात के समय CJP ने क्या-क्या रखी मांग, सामने आ गई लिस्ट

बता दें कि कई जगहों पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने की खबरें सामने आई थी। इस पर अब दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुमराह करने वाली खबरें चल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह साफ किया जाता है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और वह स्टेज पर मौजूद हैं।