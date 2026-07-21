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सिक्किम में मीथेन गैस विस्फोट के बाद भूस्खलन, अब तक 7 मजदूरों की मौत, 27 से ज्यादा अंदर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Sikkim Tunnel Accident: सिक्किम के नामची में बड़ा हादसा। NHPC की तीस्ता प्रोजेक्ट सुरंग में गैस ब्लास्ट के बाद भूस्खलन। 7 मजदूरों की मौत, 27 से ज्यादा फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 21, 2026

Methane gas blast Sikkim, Sikkim landslide news, Workers trapped in Sikkim tunnel

सिक्किम के तीस्ता प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, मीथेन विस्फोट से सुरंग धंसी

NHPC Sikkim Accident: सिक्किम के नामची जिले में एक बहुत बड़े हादसे की खबर आ रही है। यहां समरडुंग, झोलुंगे स्थित NHPC के तीस्ता स्टेज VI हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग (टनल) में बड़ा हादसा हो गया है। सुरंग के अंगप अचानक मीथेन गैस का जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां वहां मिट्टी और चट्टानें खिसक गईं (भूस्खलन)। इस हादसे में मलबे के कारण सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, जिससे अंदर काम कर रहे 27 से ज्यादा मजदूर फंस गए।
जिला प्रशासन के अनुसार, इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं, सुरंग के अंदर फंसे बाकी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

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Updated on:

21 Jul 2026 07:03 am

Published on:

21 Jul 2026 07:03 am

Hindi News / National News / सिक्किम में मीथेन गैस विस्फोट के बाद भूस्खलन, अब तक 7 मजदूरों की मौत, 27 से ज्यादा अंदर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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