Farmers March: दिल्ली कूच के बीच खुशखबरी, सरकार ने किसानों की 2 मांगें मानीं, जल्द रिहा होंगे गुरनाम सिंह

वहीं सोनीपत के कुंडली-सिंधु बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच के कारण करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लगा। पुलिस ने बॉर्डर पर वज्र वाहन भी तैनात किए। कुरुक्षेत्र में दिल्ली जा रहे करीब 30 किसानों को पुलिस ने ज्योतिसर चौकी के पास रोककर हिरासत में लिया। हिसार क्षेत्र में बहादुरगढ़-द्वारका बाईपास पर भी बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जांच की गई। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान 13 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक करीब 13 महीने बंद रहने के बाद खुला शंभू बॉर्डर सुरक्षा कारणों से एक बार फिर अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। इससे दिल्ली-अंबाला-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है।