‘मां, चारों तरफ धुआं है, शायद अब नहीं बचूंगा’; लखनऊ अग्निकांड में सोनीपत के इकलौते बेटे की मौत, आखिरी वीडियो कॉल सुन भर आईं सबकी आंखें

परिजनों ने बताया कि जब इमारत में भीषण आग लगी, तो भविष्य ने अपनी मां को वीडियो कॉल की थी। फोन पर उसकी आवाज में भारी घबराहट और मौत का खौफ साफ महसूस हो रहा था। उसने रोते हुए मां से कहा कि मां, बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई है। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं फैल चुका है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शायद अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा।' इतना बोलते-बोलते ही अचानक फोन कट गया। इसके बाद बदहवास मां और परिवार ने सोनीपत से लगातार उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन फोन नहीं मिला। मां ने तुरंत रिश्तेदारों को सूचना दी और सोनीपत से परिवार के कुछ सदस्य तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए।