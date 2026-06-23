लखनऊ आग: ‘जब 10 साल पहले बिल्डिंग अवैध घोषित हो गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?’, नीलेश के भाई ने प्रशासन को ठहराया जिम्मदेार

Nilesh Brother Statement: लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर को एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिस वजह से 15 लोगों की जान गई। उन्हीं 15 लोगों में एक 29 साल का लड़का नीलेश भी शामिल था। अब नीलेश के बड़े भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनसे जब पूछा गया कि वह इस मामले में किसे जिम्मेदार मानते हैं तो उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि वह इस हादसे के लिए पूरे प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि जब 10 साल पहले ही इस बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया था तो अब तक इस पर कार्वाई क्यों नहीं की गई?