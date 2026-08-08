‘403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव!’ यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान

UP Assembly Elections: आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आजाद ने स्पष्ट किया कि पार्टी पूरे जोर-शोर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है क्योंकि राज्य में अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। वे अन्याय देखते हुए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इस सरकार को हटाकर आजाद समाज पार्टी की सरकार बनानी है।