Parveen Qureshi: कौन हैं परवीन कुरैशी? अतीक के बेटे अबान का शव इस महिला के घर रखा गया, आखिरी यात्रा से पहले फिर चर्चा में आया नाम

अबान की मौत के बाद उसके बड़े भाई अली और उमर को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। दोनों अलग-अलग जेलों से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पैरोल के दौरान कई शर्तें भी रखी हैं, जिनमें मीडिया से बातचीत और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक शामिल है। अबान को कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किए जाने की तैयारी पहले ही पूरी की जा चुकी है। परिवार के लिए यह अंतिम विदाई इसलिए भी भावुक है क्योंकि जिस भाई से मिलने अबान झांसी जा रहा था, अब वही भाई उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आ रहा है।