उमर और अली बुआ, भाई अहजम की मस्जिद में होगी मुलाकात, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

कब्रिस्तान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात कर दिए गए हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोनों की गाड़ियों को कहां रोका जाएगा और कहां तक ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान के बाहर कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस करवा रही है। अबान का जनाजा शाम 5 बजे के बाद निकलेगा। तब तक अंधेरा हो जाएगा, इसलिए कब्रिस्तान में लाइट का भी इंतजाम किया गया है। तैयारियां तेज कर दी गई हैं।