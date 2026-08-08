झांसी जेल लाए जा रहे अतीक के बेटे अली का काफिला अचानक रुका, सुरक्षा के चलते बदला गया रूट

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद शनिवार को उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली इजाजत के बाद अली अहमद को झांसी जेल से प्रयागराज लाते समय सुरक्षा कारणों के चलते जालौन में काफिले का रूट अचानक बदल दिया गया। इससे पहले सुबह करीब 9:25 बजे अली को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया। उसे वज्र वाहन में पुलिस के भारी काफिले के साथ प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अली को जिस वाहन में ले जाया गया, उसमें करीब 15 पुलिसकर्मी मौजूद बताए जा रहे हैं। पूरे रास्ते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है।