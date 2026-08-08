8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

बेटे अबान के जनाजे में अतीक की बीवी शाइस्ता के पहुंचने की अफवाह, पुलिस अलर्ट

Shaista Parveen: क्या पुलिस को चकमा देकर बेटे के जनाजे में पहुंची थी शाइस्ता परवीन? हटवा गांव में बुर्के के पीछे का सच उड़ा देगा होश! जानिए क्या है इस दावे की पूरी हकीकत।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Aman Pandey

Aug 08, 2026

Atiq ahmad

अतीक अहमद की बीवी और उमेश पाल हत्याकांड में वांछित शाइस्ता परवीन शुक्रवार को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में रही।

Atiq Ahmed Son Aban Death :अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन शुक्रवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। सड़क हादसे में सबसे छोटे बेटे आबान की मौत के बाद जब उसका शव प्रयागराज के हटवा गांव लाया गया तो यह चर्चा फैल गई कि शाइस्ता चुपचाप अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने पहुंची थी। हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और अफवाह बताया है।

शुक्रवार सुबह शव गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें बड़ी संख्या में बुर्का पहने महिलाएं भी शामिल थीं। इसी भीड़ के बीच शाइस्ता के गुपचुप आकर चले जाने की अफवाहों को बल मिला, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। शाइस्ता के आने की आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियां और पुलिस बल पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शाइस्ता के आने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

जेल में बंद बड़े भाइयों का इंतजार

आबान का शव उसकी बुआ के हटवा स्थित घर पर रखा गया है, जहां उसके रिश्तेदार और करीबी एकत्र हैं। परिवार अब जेल में बंद आबान के बड़े भाइयों उमर और अली का इंतजार कर रहा है। उनके आने के बाद ही आबान का जनाजा उठाया जाएगा। इसके बाद उसे कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में उसके पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की कब्रों के पास ही सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। वहीं, इस हादसे में जान गंवाने वाले आबान के दोस्त रफीक उर्फ सोनू को शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद दफना दिया गया।

पूरे इलाके में मातम और कड़ा सुरक्षा घेरा

हादसे के बाद से ही हटवा गांव, चकिया और कसारी-मसारी कब्रिस्तान क्षेत्र में सन्नाटा और मातम पसरा है। सुरक्षा और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन सभी इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे दिन समर्थकों और करीबियों की आवाजाही के बीच गहमागहमी का माहौल बना रहा। फरार चल रही इनामी शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब के आने की संभावना को देखते हुए खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं।

मां का सबसे चहेता था आबान

करीबियों के मुताबिक, आबान अपनी मां शाइस्ता का सबसे लाडला था। साल 2023 में अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त आबान नाबालिग था। उसी दौरान कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता फरार हो गई थी, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। करीब तीन साल बाद बेटे की इस दर्दनाक मौत ने एक बार फिर शाइस्ता और अन्य फरार महिला आरोपियों की पुलिस तलाश को तेज कर दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 11:33 am

Published on:

08 Aug 2026 10:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / बेटे अबान के जनाजे में अतीक की बीवी शाइस्ता के पहुंचने की अफवाह, पुलिस अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Parveen Qureshi: कौन हैं परवीन कुरैशी? अतीक के बेटे अबान का शव इस महिला के घर रखा गया, आखिरी यात्रा से पहले फिर चर्चा में आया नाम

Parveen Qureshi
प्रयागराज

Atiq Ahmed Son Aban Funeral: अतीक के बेटे के जनाजे में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े लोग

Aban Ahmed
प्रयागराज

उमर और अली बुआ, भाई अहजम की मस्जिद में होगी मुलाकात, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Atik ahmad Son
प्रयागराज

झांसी जेल लाए जा रहे अतीक के बेटे अली का काफिला अचानक रुका, सुरक्षा के चलते बदला गया रूट

ali ahmad transfer prayagraj
प्रयागराज

अतीक अहमद के बेटे अबान की दुर्घटनाग्रस्त कार को लेकर खुलासा, आरटीओ में दर्ज पता भी निकला फर्जी

Atiq Ahmed Son Aban Dies
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.