बेटे अबान के जनाजे में अतीक की बीवी शाइस्ता के पहुंचने की अफवाह, पुलिस अलर्ट

शुक्रवार सुबह शव गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसमें बड़ी संख्या में बुर्का पहने महिलाएं भी शामिल थीं। इसी भीड़ के बीच शाइस्ता के गुपचुप आकर चले जाने की अफवाहों को बल मिला, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। शाइस्ता के आने की आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियां और पुलिस बल पहले से ही हाई अलर्ट पर थे। एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शाइस्ता के आने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।