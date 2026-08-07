अब्बू अतीक और चाचा अशरफ के जनाजे में क्यों नहीं पहुंच पाया था अबान अहमद? 221 दिन बाद कब्र पर पढ़ी थी फातिहा

Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत के बाद उसकी जिंदगी से जुड़ी पुरानी कहानियां फिर से चर्चा में आ गई हैं। अबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। अबान की मौत के बाद लोग उस भावुक किस्से को भी याद कर रहे हैं जब वह अपने पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसे 221 दिन बाद अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़नी पड़ी थी।