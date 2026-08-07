कसारी मसारी में ही क्यों दफनाया जाएगा अतीक अहमद का बेटा अबान, जानिए क्या है इसकी वजह

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के शव को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। यहां अंतिम संस्कार किए जाने की मुख्य वजह यह है कि अतीक अहमद के परिवार के ज्यादातर सदस्यों का अंतिम संस्कार इसी कब्रिस्तान में हुआ है। यह जगह अतीक अहमद के पैतृक आवास से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के माता-पिता खुद अतीक अहमद उसके भाई अशरफ और पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बेटे असद की कब्र भी मौजूद है। अब अबान को भी इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।