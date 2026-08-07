Dating App Fraud: 14 मुकदमे, नोटों के बंडलों के साथ वायरल फोटो, अब आरोपी युवती के खिलाफ CM योगी से गुहार

Dating App Blackmail: डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती कर उन्हें कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और लाखों रुपये की वसूली करने के आरोपों को लेकर एक युवती फिर चर्चा में है। इस मामले में प्रयागराज के एक पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया है कि युवती के खिलाफ प्रयागराज और लखनऊ में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।