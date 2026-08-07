‘ये तो कॉकरोच लूट ले गए’, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर बृजभूषण का तंज

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं राहुल गांधी के इस कदम का स्वागत करता हूं कि वे छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी है। छात्रों की जो समस्याएं थीं, उनको तो कॉकरोच पार्टी लूट ले गई। कॉकरोच पार्टी ने जिस समस्या को उठाया, वो कोई अचानक पैदा नहीं हुई थी। लेकिन राहुल गांधी की समझ में नहीं आया। अगर उन्होंने पेपर लीक के प्रकरण पर लोकसभा के अंदर कोई बड़ा वक्तव्य दिया हो, डिबेट रखा हो या चर्चा कराई हो तो बताएं।