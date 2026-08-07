प्रयागराज पहुंचा माफिया अतीक अहमद केपुत्र आबान अहमद का शव, पिता की कब्र के पास किए जाएंगे दफन

Aban Ahmed son of Atiq Ahmed body reaches Prayagraj: कानपुर-झांसी मार्ग पर कार दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसका शव पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया के बाद आज प्रयागराज पहुंचा। उसके शव को बुआ के यहां रखा गया है। अंतिम संस्कार कसारी-मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। जिसकी की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज शुक्रवार की नमाज के बाद उसके शव को दफन किये जाने की संभावना है। फिलहाल बेटे का शव बुआ के यहां रखा गया है। ‌‌पुलिस अंतिम संस्कार को लेकर सतर्क है। बुआ के घर और कब्रिस्तान में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस अधिकारी पूरे क्षेत्र में नजर बनाए हैं। ‌यातायात को लेकर भी व्यवस्था की गई है।