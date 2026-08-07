राहुल गांधी के ‘गूंज’ को मिली अनुमति, 8 अगस्त को प्रयागराज में ही होगा कार्यक्रम, शर्तों का करना होगा पालन

वहीं, अजय राय ने केपी ट्रस्ट को लिखित आश्वासन भी दिया है और आस्वस्थ किया है कि किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अजय राय ने बताया है कि ग्राउंड के केवल उसी हिस्से का उपयोग किया जाएगा, जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। शाम 5 बजे से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और इस दौरान खिलाड़ियों और खेलकूद की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट या किसी भी न्यायालय का सम्मान किया जाएगा और आदेश की अवहेलना नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्कूल के मेन कैंपस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही खेल ग्राउंड में यदि किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो उसकी मरम्मत और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पार्टी की होगी। अजय राय ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-व्यावसायिक है। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। केपी ट्रस्ट की अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस ने ट्रस्ट से मुआवजे की मांग से जुड़ा अपना पुराना पत्र वापस ले लिया है।