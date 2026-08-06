मायावती का नया सियासी दांव! उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस युकेश सिंह कौन हैं? क्या पार्टी में बढ़ेगा कद

About Prince Yukesh Singh: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। BSP प्रमुख मायावती ने उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके इकलौते बेटे प्रिंस युकेश सिंह को राजनीति में आगे लाने का प्रस्ताव रखा है। मायावती ने कहा कि यदि परिवार की इच्छा होगी तो पार्टी प्रिंस युकेश सिंह को पूरा सम्मान और समर्थन देते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा में साथ खड़ी रहेगी।