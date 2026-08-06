बसपा इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, मायावती बांधती थीं राखी, रसड़ा से लगातार 3 बार बने थे विधायक

यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वह बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से विधायक थे और नगर ब्लॉक के खानवर गांव के रहने वाले थे। उमाशंकर सिंह का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। यहां तक कि शिक्षा भी उन्होंने सरकारी स्कूल से ग्रहण की थी। छात्र संघ से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के बाद पूर्वांचल में उनका बड़ा नाम हो गया और वह बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी बन गए। साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और जिला पंचायत अध्यक्ष पर पद पर कब्जा जमा लिया।